“E’ davvero scandaloso il caso dei pazienti disabili dell’Aias di Afragola (Napoli) che, da quasi cinquanta giorni, sono senza terapie per via di un contenzioso sorto tra il centro e l’Asl. Mi auguro che il governatore De Luca si interessi direttamente della questione dando un’immediata risposta ai bambini e alle loro famiglie”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera.

“Non si può perdere altro tempo perché, arrivati a questo punto, nessuno potrà restituire le terapie perse ai piccoli pazienti. Ma si può, anzi si deve intervenire per consentire loro di poterle riprendere quanto prima. Ringrazio - aggiunge Vietri - il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli per il suo interessamento: ora ci attendiamo che anche la Regione Campania e l’Asl di riferimento facciano la loro parte in tempi rapidissimi. Si è già perso troppo tempo. La mia solidarietà all’associazione “La Battaglia di Andrea”, che da anni si batte per i diritti dei diversamente abili, e alle famiglie dei bambini. Da parlamentare eletta in Campania e componente della Commissione Affari Sociali della Camera sono a loro disposizione” conclude Vietri.