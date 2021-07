“Non si fermano, purtroppo, gli episodi di violenza contro le persone con disabilità. È di pochi giorni fa la notizia che a Taranto una ragazza disabile è stata costretta per un anno e mezzo a subire abusi da otto autisti dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico della città pugliese. Ieri, in Sicilia, i carabinieri del Nas hanno scoperto in una struttura socioassistenziale casi di presunte violenze sessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazione di farmaci. Si tratta di fatti gravissimi, purtroppo non isolati; molti restano impuniti, perché non vengono nemmeno denunciati. Indignarsi non basta, occorre fare davvero qualcosa di concreto, e gridare con forza ‘basta’. La violenza, certo, è sempre da condannare: a maggior ragione è ancora più vile e odiosa se usata nei confronti di persone con disabilità, fragili e incapaci di difendersi. Ho per questo firmato con convinzione l’interrogazione presentata dalla collega Giusy Versace, che esorta il governo a dare seguito agli impegni presi già nel 2019 con l’approvazione della mozione a prima firma Versace: sostenere le donne disabili vittime di maltrattamenti e abusi, convincerle a denunciare e contrastare questi episodi odiosi e non più tollerabili. Non possiamo più restare a guardare”. Così in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.