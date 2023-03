"Martedì scorso abbiamo seguito i lavori in VII Commissione - cultura, scienza e istruzione - alla Camera su un importante provvedimento che incide sulla tutela del diritto d'autore e sul contrasto alla pirateria, recante 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Il testo della proposta di legge consta di 8 articoli ed è volto a rendere più stringente ed efficace la normativa diretta al contrasto degli atti di pirateria commessi attraverso le reti elettroniche, con particolare riferimento agli eventi in diretta relaviti a manifestazioni sportive e ai contenuti audiovisivi. Forza Italia da decenni è impegnata nel contrasto delle varie forme di appropriazione indebita di tale diritto e oggi più che mai, da Capogruppo azzurro in Commissione Finanze e da Relatore del provvedimento, garantisco il massimo impegno per arrivare ad una normativa che metta al riparo il diritto d'autore da qualsiasi atto di pirateria".

Lo afferma in una nota Francesco Maria Rubano, senatore di Forza Italia e capogruppo in Commissione Finanze.