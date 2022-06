"E' gravissima la vicenda della morte di Cloe Bianco e deve segnare un punto di svolta sulle discriminazioni omotransfobiche nel nostro Paese. Il percorso dei diritti è colpevolmente immobile in Parlamento e nella società dilaga una pericolosa attitudine ad emarginare le persone che con un travaglio personale dolorosissimo intraprendono un percorso per cambiare sesso, congiungendo la propria identità profonda al genere a cui appartengono per nascita . Aver allontanato la professoressa Bianco da scuola solo perché finalmente si era presentata vestita secondo la sua identità, ovvero da donna, è stato un fatto crudele e atroce figlio di un pensiero che purtroppo in Veneto viene portato avanti dalla Lega: trovo una perfetta sintonia tra le posizioni di Donazzan e quelle di Pillon in Parlamento. E' fondamentale arginare queste derive oscurantiste: il nostro Paese è tra gli ultimi a legiferare per la tutela delle persone Lgbtq+,è ora necessaria una svolta", così in una nota l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.