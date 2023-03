“Le risposte della Ministra Roccella alle richieste dei Sindaci svelano tutta l'ipocrisia proibizionista di questo Governo, che ha emanato una circolare odiosa, in ogni caso non vincolante, senza offrire la soluzione all'esigenza preminente di riconoscere pienamente lo status di figli a quelle bambine e bambini, come ha chiesto la Corte Costituzionale nel 2021”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Continuano ad affermare di non voler discriminare nessuno ma sono smentiti dai fatti e dalla mancanza di risposte ai Sindaci che, così come chiede anche la nostra campagna lanciata da +Europa e Radicali Italiani ‘Caro Sindaco trascrivi’, intendono proseguire nelle trascrizioni sapendo che dalla loro parte hanno la costituzione e il diritto internazionale”, conclude Magi.