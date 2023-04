"A ormai 24 ore dalla diffusione della notizia sul fatto che l'Italia si è schierata dalla parte di Orban, nessuna voce si è sentita da governo e maggioranza per chiarire la posizione del nostro Paese. Un silenzio assordante, non solo sulla protezione delle persone LGBTI+, ma più in generale sulla collocazione dell'Italia in Europa e nel mondo. Chiedo a Giorgia Meloni: stiamo con Parigi, Madrid e Berlino, o stiamo con gli euroscettici di Visegrad?". Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.