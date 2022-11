"Al senatore Lucio Malan devono essere sfuggite le affermazioni di Papa Francesco - che certamente meglio di lui rappresenta la Chiesa Cattolica - in tema di omosessualità. Come quando, ad esempio, ha affermato che 'gli omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo'. Affermare che l'omosessualità è abominio citando la Bibbia - come ha fatto Malan - è surreale: dopo le nozze in Chiesa con il bonus, da questa destra non si sa cosa ci possiamo attendere...". Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.