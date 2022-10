"Sul destino dei diritti civili con questo governo non vedo nessuna luce. La Ministra Roccella? E' semplicemente fedele interprete della presidente Giorgia Meloni. Quello che fa più scandalo è che da una giovinezza radicale sia passata a una maturità conservatrice, per non dire reazionaria".

Lo dice oggi in un'intervista al Corriere della Sera, la leader di +Europa Emma Bonino.

"Ha già cominciato a parlare di famiglia al singolare. Del resto, come Meloni, lei pensa che la famiglia sia fatta da una mamma e un papà, magari con due pupi - spiega. I nuovi diritti civili verranno messi in un cassetto e se ne riparlerà in un'altra epoca".