"Il primo febbraio del 1945 è una data che non va dimenticata: l’Italia riconosceva per la prima volta il diritto di voto alle #donne, una tappa decisiva per l’emancipazione femminile. Ma non definitiva. Abbiamo conquistato tanti traguardi, ma la strada è ancora in salita. Andiamo avanti, ostacoli e pregiudizi non fermeranno la lunga marcia delle donne nella Storia". Lo scrive su X il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.