"Oggi dovevamo essere qui per difendere i giornalisti dell'Agenzia Dire licenziati e sospesi ingiustamente. Con questa manifestazione esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori coinvolti e chiediamo di ritirare i licenziamenti e le sospensioni illegittime. Sono atti gravissimi, comunicati la notte di Capodanno senza preavviso. E' a rischio la continuità aziendale di una delle agenzie di stampa più attive nel panorama nazionale. Auspico che il Governo non resti a guardare e si attivi subito per convocare le parti e trovare una soluzione a tutela di tutti i dipendenti coinvolti".

Lo ha detto la deputata del Partito Democratico, Michela Di Biase, partecipando al sit-in davanti alla redazione dell'agenzia Dire a Roma.