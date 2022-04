Un’altra votazione online qualche giorno fa ha visto confermata l’enorme fiducia degli iscritti al MoVimento 5 Stelle nei confronti di Giuseppe Conte, ed è una buona notizia perché rafforza la nostra strada verso il cambiamento.

Nella stessa votazione Laura Bottici è stata eletta nel comitato di garanzia superando Jacopo Berti, mentre i tre probiviri saranno Danilo Toninelli, Fabiana Dadone e Barbara Floridia.

Da quando sono nel Movimento Cinquestelle ho partecipato a moltissime votazioni online come iscritto e a parecchie di esse come candidato.

Sono stato candidato nel primo turno delle europarlamentarie, e le ho vinte, poi nel secondo turno, anch’esso vinto, quindi candidato alle europee dove ho raccolto 117.211 voti di preferenza, il massimo mai raggiunto da qualunque esponente del Movimento in qualunque elezione con le preferenze.

Poi mi sono candidato come facilitatore nazionale, con una splendida squadra a fianco, ed abbiamo stravinto, staccando molto nettamente altri due team entrambi molto validi, uno dei quali vantava la presenza del grande professor Domenico De Masi: ha preso meno della metà dei voti raccolti dal nostro team.

Poi abbiamo avuto gli Stati Generali, dove ci si poteva candidare per parlare nella giornata conclusiva. Oltre ad aver coordinato il mio tavolo e coinvolto oltre mille fra attivisti e portavoce, mi sono candidato per poter parlare nell’ultima giornata dove sarebbero stati ammessi i primi 30 più votati. L’allora capo reggente Vito Crimi ha annunciato ufficialmente che una volta stabilita la nuova guida del M5S sarebbero stati resi noti i risultati di quella votazione. Eppure quando la nuova struttura è nata, né Vito Crimi né poi Giuseppe Conte hanno MAI dato quei risultati, una scelta che ritengo incomprensibile per una forza basata -almeno a parole- sulla democrazia diretta.

Tutti sappiamo, peraltro, che in quella votazione arrivò primo Alessandro Di Battista, secondo io e terzo Luigi Di Maio, e pare che ci fossero molti voti di differenza fra noi tre. Un abisso, sempre a quanto si dice, separava i primi tre dagli altri 27, fra i quali Roberto Fico, Paola Taverna, etc.

Nel frattempo si erano votati anche i facilitatori regionali, e qui in Sicilia i più votati furono:

1. Angela Raffa 799

2. Roberta Schillaci 596

3. Antonio De Luca 574

4. Fabrizio Trentacoste 424

5. Maria Terranova 696

6. Federico Piccitto 455

Tutto ciò l’ho scritto perché moltissimi di voi mi chiedono come mai non sono vicepresidente del M5S, o responsabile di un comitato o referente regionale o nulla di simile. Spiegarlo è semplice, appunto: tutti i ruoli e le cariche che ho rivestito in questi anni sono venuti dal LIBERO VOTO DEGLI ISCRITTI, in votazioni dove LIBERAMENTE POTEVA CANDIDARSI CHIUNQUE VOLESSE.

L’attuale struttura del Movimento, invece è stata nominata esclusivamente da Giuseppe Conte che ha poi chiesto agli iscritti di votare Sì o No. Giuseppe Conte ha nominato i suoi 5 vice, Giuseppe Conte ha nominato circa 90 membri dei comitati: dunque finora 95 nomine su 95. Avevo suggerito a Giuseppe di far eleggere liberamente agli iscritti almeno una parte di questi ruoli da lui immaginati nel nuovo Statuto, ma ha scelto diversamente.

Adesso mancano ancora da scegliere i 20 referenti regionali e i circa 100 referenti provinciali, nomine molto delicate, in stretta relazione con le diverse realtà di ciascun territorio. Ho sempre sostenuto che queste nomine più delle altre andrebbero lasciate elettive, che i referenti debbano essere scelti dagli iscritti, in nome della democrazia diretta e del valorizzare chi più è stimato sul territorio.

Pare che non sarà così, e arriveremo dunque a 220 nomine scelte da Giuseppe Conte e zero scelte dagli iscritti.

Come si può conciliare questo con la democrazia diretta che proprio Giuseppe sostiene pubblicamente di avere quale faro guida? Come si concilia con la lotta alle correnti che ha esplicitamente annunciato, l’idea di fare diventare la Sicilia un feudo dove gli iscritti non hanno voce e le correnti palermitane e romane decidono tutto?

Se al momento delle politiche anziché esserci diversi partiti con diversi candidati da scegliere ci fosse un unico pacchetto di mille nomi fatti da qualcuno, e si lasciasse ai cittadini solo la possibilità di dire “Sì” o “No” a questo listone unico di deputati e senatori scelti a tavolino, sarebbe democrazia?

Io direi di no, sarebbe ben altro.

Ho SEMPRE SOSTENUTO CON TUTTE LE MIE FORZE IL Movimento 5Stelle e Giuseppe Conte, ma proprio perché sempre leale con la forza politica in cui credo, sono OBBLIGATO DALLA MIA COSCIENZA a dire quanto ritenga sbagliato (e comunque distante anni luce da ogni forma di democrazia interna) eliminare gli iscritti da scelte così cruciali per il nostro futuro e procedere esclusivamente a nomine dall’alto, a cui si può solo dire “Sì” o “No”

I nomi che si sono letti sui giornali, che di fatto renderebbero l’isola un feudo personale di Giancarlo Cancelleri, renderebbero ancora più amaro per i nostri iscritti il “nuovo corso”, che sarebbe nuovo come io sono biondo.

Chi pensa che questo sia un post “personale”, sbaglia: questa è una riflessione pubblica su un Movimento a cui molti di noi hanno dedicato anni ed anni della propria vita, realizzando un sogno che non può essere rovinato per l’ansia di qualcuno di conservare una poltrona e uno stipendio.

In alto i cuori, oggi più che mai.