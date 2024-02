"Ilaria Salis è accusata di un reato in un paese che fa parte dell’Unione europea, bisogna aspettare che i giudici ungheresi si pronuncino. Il governo deve assolutamente far rispettare i diritti dei cittadini ma la politica non può sostituirsi alla giustizia". Così ad Agorà, su Rai 3, il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Quanto al caso Sgarbi, Toti dichiara: "Sul caso Sgarbi credo che le parole della Meloni siano definitive. Il suo sicuramente non è l’unico caso di conflitto d’interesse ma i rapporti tra sottosegretari, ministri e Presidente del Consiglio penso siano appannaggio della politica".