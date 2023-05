“I cassoni necessari per la nuova diga di Genova saranno realizzati a Vado Ligure. Le opere di accompagnamento rappresentano uno sforzo importante sottoscritto per sostenere lo sviluppo del territorio con le necessarie iniziative messe in campo dal sindaco Giuliano. Avanti così, la nuova diga verrà realizzata e così sarà anche per tutti i collegamenti stradali e ferroviari necessari. Le cose si costruiscono un pezzo per volta.”



Lo dice il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine della firma del protocollo d’intesa tra Comune di Vado Ligure, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria e Adsp Mar Ligure occidentale.