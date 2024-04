"All'emendamento al ddl sulla diffamazione presentato in commissione Giustizia diciamo un deciso no: non è così, con pene detentive che possono arrivare a oltre 4 anni, che si frena il malcostume della diffamazione a mezzo stampa. Ma soprattutto siamo in presenza di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la previsione dell'obbligo di applicazione della pena detentiva.

Bisogna trovare il modo di bilanciare la tutela della reputazione individuale con la difesa della libertà di parola e dell'attività giornalistica, ma non è sicuramente questo il modo". È quanto dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.