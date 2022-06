Il Comparto industriale della Difesa, è il perno del sistema Paese. Investire in un segmento così importante significa investire su Futuro, Salute, Sicurezza, promuovere il Made in Italy e rafforzare la Postura internazionale dell’Italia nel mondo. L’innovazione è la chiave di volta, per rendere sempre più competitivi i nostri player nazionali. Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio, a margine dell’iniziativa promossa a Palazzo Esercito “Industrie Della Difesa, scenari e prospettive post Crisi Ucraina. Continua -Tripodi- Ringrazio i relatori intervenuti: Luciano Carta Presidente di Leonardo, Claudio Catalano Ad di Iveco Defence, Carlo Festucci Segretario Generale di AIAD, Claudio Graziano Presidente di Fincantieri, Lorenzo Mariani AD MBDA, Luciano Portolano Segretario Generale della Difesa DNA, Riccardo Procacci Ad Avio Areo, Emanuele Serafini Direttore Western Europe e Nato Lockheed Martin e il nostro sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè. I loro pregevoli contributi hanno dato all’iniziativa un particolare significato, anche in considerazione degli scenari in rapida evoluzione. Continueremo ad essere a fianco del principale asset strategico nazionale da interlocutore privilegiato, perché Forza Italia crede fermamente in una difesa moderna che renda il Paese protagonista nelle sfide geostrategiche.