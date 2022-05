“L’Esercito Italiano festeggia 161 anni! Al Capo di Stato Maggiore Pietro Serino e per suo tramite agli straordinari uomini e donne di ogni grado e reparto vanno gli auguri più affettuosi. Il loro eccezionale lavoro, ci rende ogni giorno profondamente orgogliosi. Tante le eccellenze del corpo che in questi anni ho avuto l’opportunità di visitare: dalla Scuola di Applicazione di Torino, al Reggimento Granatieri di Sardegna, al Reparto dell’aviazione Sirio di Lamezia Terme ai Lagunari di Venezia. Ogni volta ho avuto la consapevolezza che al servizio del Paese c’è una realtà solida, tenace, di altissima professionalità che affonda le radici in 161 anni di Storia Patria e opera con indomito coraggio in ogni scenario cui è chiamata. È un grande privilegio lavorare quotidianamente in Parlamento per supportare con iniziative concrete il personale dell’Esercito e di tutte le Forze Armate. Salus rei publicae suprema lex esto.” Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in commissione difesa a Montecitorio