“Una maggiore integrazione dei nostri sistemi di difesa e delle nostre industrie europee è da perseguire”Così Matteo Perego, Sottosegretario alla Difesa e responsabile del dipartimento Difesa di Forza Italia, intervenendo a Zapping. “Le sfide con cui ci misuriamo dal punto di vista geopolitico sono complesse – ha proseguito - con il proliferarsi di conflitti che richiedono che l'Europa abbia una voce unica come attore globale, soprattutto perché sono emerse negli ultimi anni altre potenze che possono cambiare gli equilibri geopolitici mondiali. Lo sforzo da parte dei singoli paesi europei c'è. Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, partecipare con il Giappone e con la Gran Bretagna sul caccia di sesta generazione è un esempio di fare sistema con altri alleati.

“All’Ucraina abbiamo dato aiuti significativi per un valore complessivo che supera il miliardo e mezzo di euro, convinti non solo di difendere un paese alleato e amico, ma soprattutto il diritto internazionale. L'Italia, coerentemente con la sua posizione nell’alveo della comunità occidentale e atlantista, ha prima di tutto difeso un principio, quello della sovranità territoriale e dell'integrità di una nazione, vittima di una invasione assolutamente ingiustificabile che ha portato a migliaia di morti”. Continua Matteo Perego, Sottosegretario alla Difesa “Bisogna però fare tutti gli sforzi per arrivare a un cessate il fuoco: attivarsi per arrivare ad un tavolo negoziale e mettere fine a questo conflitto è nell'interesse dell'Ucraina, della Federazione Russa ma soprattutto della comunità internazionale.

Per quanto riguarda l’investimento nella Difesa, “noi siamo all'1,5% del Pil, rispetto al target del 2%, pur avendo aggiunto in questi anni altri due domini operativi, la cyber e lo spazio, le cui implicazioni nella vita di ogni cittadino sono evidenti” ha concluso nella sua intervista Perego “quando si parla di investire nella difesa non significa soltanto investire nelle capacità delle forze armate in ambiti tradizionali, ma anche in questi nuovi domini. Lo abbiamo fatto in questi anni a una certa invarianza di portafoglio. Si tratta di un investimento volto a tutelare un sistema industriale che include delle aziende di assoluto valore e di grande competitività nel panorama internazionale, ma anche a dare al nostro paese degli abilitanti in termini tecnologici. Pensiamo alla cyber e allo spazio, settori fondamentali, dove tra l'altro vanno in scena oggi delle competizioni sempre più accese tra i paesi. Anche nel conflitto in Ucraina si è capito come la dimensione cyber sia rilevante”.