"Chi si aspetta una soluzione diplomatica in poco tempo non ha capito la guerra. I tempi della diplomazia non sono i tempi delle bombe": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un intervento alla trasmissione di RAI Uno, Oggi e' un altro giorno. "Dobbiamo essere molto chiari. Questa guerra non si risolve con una guerra piu' grande ma con la diplomazia, siamo impegnati con tutta la comunita' internazionale per portare al tavolo Putin e fare in modo che si arrivi ad una soluzione pacifica, questo si fa continuando a colpire con le sanzioni"