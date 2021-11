“Credo che Matteo Salvini stia trascinando Berlusconi nel polo del finto sovranismo”. Sono le parole di Luigi Di Maio durante la presentazione del suo libro a Roma. In merito alla pizza mangiata in compagnia di Giancarlo Giorgetti, il ministro degli Esteri rivela: "Una volta al mese violo la dieta andando a mangiare la pizza con Giorgetti. Non è la prima volta che ci vedevamo. Siamo due ministri di un governo che ha bisogno di coordinarsi continuamente”.