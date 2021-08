Un risultato straordinario che ha proclamato Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle. Grazie alle 67mila persone che hanno votato ancora una volta, partecipando in maniera attiva alle scelte del Movimento. C'e' l'entusiasmo di una grande comunita' che non ha mai smesso di credere nel nostro progetto e che ci spingera' a dare sempre il meglio. Questo e' solo l'inizio di un nuovo percorso che dovra' continuare a valorizzare le persone e le idee". Cosi', in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.