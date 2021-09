"Questo governo tiene insieme la maggior parte delle forze politiche perché l'obiettivo lo conosciamo benissimo. Un Paese che vuole tenere aperto deve adottare delle regole ferree, questo governo è nato con questo obiettivo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo da New York ad Accordi&Disaccordi sul Canale 9. Parentesi a parte per il Movimento 5 Stelle: "Il M5s è una forza politica in grande forza in questo momento e abbiamo un'idea ben chiara: tutto il mondo adesso sta parlando di transizione ecologica e temi sociali: salario minimo, reddito di cittadinanza... Questa è la nostra idea di società".