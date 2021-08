Ancora "32 italiani residenti in Afghanistan non vogliono tornare". Lo ha dichiarato il ministro Luigi Di Maio, precisando: "Potrebbe essere che qualcuno decida e quindi lo evacueremo, ma tutti quelli che volevano sono stati portati via". I diplomatici "che si trovano ancora allo scalo di Kabul lavorano alle operazioni di evacuazioni. L'ambasciatore Sandalli è stato il primo a dire di voler restare, ma noi abbiamo fatto una valutazione operativa".