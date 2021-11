Secondo Luigi Di Maio il lockdown per i non vaccinati "oggi non è oggetto di decisione". Lo ha ribadito durante la presentazione del libro 'Un amico chiamato politica' al Festival di Libri e Altrecose di Pescara. Aggiunge poi il ministro degli Esteri: "Ci sono governatori che l'hanno proposto, ma lo schema di lavoro è che deve essere la comunità scientifica a dirci cosa fare. Bisogna andare avanti con le vaccinazioni. Il tema non è neanche l'obbligo di vaccini, il tema è la terza dose".