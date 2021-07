Marco Di Maio, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet:

"Anche #Fedriga sconfessa #Salvini sul #GreenPass. La battaglia contro il Virus dovrebbe essere di tutti, senza distinzioni politiche. Chi strizza l’occhio ai NoVax in nome di una generica “libertà” mette in pericolo l’Italia. Ascoltiamo la scienza, non i populisti".