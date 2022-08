Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è candidato per Insieme per il futuro al proporzionale alla Camera dei Deputati, in Basilicata, nelle elezioni del 25 settembre. La lista è stata appena depositata negli uffici della Corte di Appello, a Potenza. Oltre a Di Maio sono candidate Concetta Giordano e Alessandra Amitrano.