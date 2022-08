"Vedi, tu puoi passare anche tutte le giornate a rassicurare il mondo che l'Italia sarà in buone mani, ma non è così. E lo sappiamo perché i tuoi alleati, Berlusconi e Salvini, sono amici di Putin. Addirittura, Salvini voleva barattare Putin con Mattarella. Berlusconi ha sempre avuto legami con Putin, e addirittura sono contro le sanzioni alla Russia, che significa fare il gioco di Putin sul gas". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, replica a Giorgia Meloni in un video su Facebook.