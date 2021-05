"Non posso accettare in questa fase storica di grande crisi che l'Ue venga costretta dagli Usa di andare in guerra con sostanzialmente tutto il mondo. Credo che la guerra freddo 2.0 tornerà di moda". Lo dichiara Alessandro Di Batttista ad Accordi&Disaccordi, programma condotto sul canale 9 da Luca Sommi e Andrea Scanzi.