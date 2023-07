“Più che di una ‘pace fiscale’ come quella richiesta da Salvini, che sembra essere più uno slogan da campagna elettorale che una proposta supportata da progetti concreti, il nostro Paese necessita di una riforma complessiva della fiscalità attraverso la semplificazione delle interazioni tra fisco e imprese, accompagnata da politiche limitanti un debito pubblico ormai fuori controllo ed una drastica riduzione della farraginosa macchina burocratica che limita e soffoca l’esercizio della libera impresa”, così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare, commenta la proposta del Ministro Salvini. "Le critiche piovute dal PD al Ministro delle Infrastrutture, tra l'altro, sono di segno strumentale. Per quanto non crediamo che la 'pace fiscale' sia misura sufficiente a risolvere una situazione incancrenita, questo nulla ha a che fare con presunte difese degli evasori.

Agli amici di sinistra, bisogna forse ricordare che chi ha cartelle esattoriali in corso e da pagare a rate, non è certo un evasore", aggiunge Desirò. "La situazione attuale è frutto di politiche economiche che hanno soffocato il nostro Paese, tra una spesa pubblica record e che aumenta ogni anno di più, e una pressione fiscale che strangola famiglie ed imprese. Una completa revisione del fisco, tramite l'abbassamento delle aliquote e la razionalizzazione del sistema, è un'esigenza non più procrastinabile e che deve essere accompagnata da una revisione della spesa pubblica che rischia di andare a gravare ulteriormente sulle nuove generazioni", conclude Desirò.