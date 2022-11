"Mentre l'Ucraina, insieme alla sua popolazione inerme sotto costanti bombardamenti, si prepara ad un inverno al buio ed al freddo, quest'oggi a Roma sfileranno i pacifinti che, in nome di una pace fatta di slogan, non distinguono tra aggressore ed aggredito prendendo le parti, di fatto, del regime dittatoriale di Putin", Claudio Desirò, Segretario Nazionale di Italia Liberale e Popolare, commenta così la manifestazione che si terrà nel pomeriggio a Roma.

"Una manifestazione che non entrando nel merito delle colpe di un conflitto scatenato da un dittatore con sete di conquista, vedrà sfilare diversi esponenti politici che, in questo modo, manifesteranno un sostegno mascherato al desposta russo", aggiunge Desirò. "Una manifestazione promossa da Conte e dai 5 stelle, che non hanno mai fatto mistero delle proprie simpatie per il regime russo, a cui ha aderito anche il PD, sconfessando le posizioni di supporto alla resistenza del popolo aggredito assunte anche attraverso la votazione favorevole alle mozioni di invio armi con l'esecutivo precedente. Evidenza di come il famoso 'campo largo' sia sempre più spostato su posizioni populiste con le quali, chi si riconosce in valori che siano liberali o riformisti, europeisti e democratici, nulla può avere in comune", continua Desirò.

"Una manifestazione, quella romana, che nel merito esprime posizioni assolutamente non in linea con quanto Europa e nostri alleati hanno messo in opera fin qui. Per questo motivo, come Italia Liberale e Popolare abbiamo aderito alle manifestazioni che oggi si terranno in altre Città, da Milano a Torino, che hanno l'obiettivo di sostenere la vicinanza all'Ucraina, chiedendo un processo di pace che passi inderogabilmente attraverso il ritiro della Russia, la sua condanna, ed il ripristino della democrazia e della sovranità nazionale della nazione vilmente invasa entro i propri confini nazionali riconosciuti", conclude Desirò.