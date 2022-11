"Italia Liberale e Popolare aderisce all'appello lanciato dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito e parteciperà alla marcia 'Donna-Vita-Libertà: Diritti Umani per Tutti Ovunque', che si terrà a Roma Sabato 10 Dicembre", così Claudio Desirò, Segretario Nazionale di Italia Liberale e Popolare commenta l'adesione dell'Associazione all'appello lanciato dal Partito Radicale. "In Iran è in corso da settimane una rivoluzione pacifica e nonviolenta di un popolo che chiede diritti umani inalienabili e la fine di un Regime Teocratico violento e repressivo. Una protesta che quotidianamente viene repressa nel sangue e che non sembra fare notizia dalle nostre parti con i principali media nazionali, la Rai su tutti, che non diffondono notizie e non informano gli italiani su quanto sta accadendo nel Paese", aggiunge Desirò. "Da settimane, a fianco del Partito Radicale, Italia Liberale e Popolare denuncia il silenzio mediatico e politico del nostro Paese e riteniamo che il nostro Governo ed il nostro Parlamento debbano al più presto prendere un posizione netta e chiara contro il Regime degli Ayatollah, sospendendo ogni accordo economico e commerciale con esso e sanzionando i membri della struttura di potere della Repubblica Islamica", continua Desirò. "Come Segretario di Italia Liberale e Popolare, insieme a molti nostri associati, ho anche deciso di partecipare all'iniziativa di digiuno in sostegno allo sciopero della fame intrapreso da Irene Testa, Tesoriere del Partito Radicale, al fine di richiedere una giusta informazione sulla Marcia del 10 Dicembre ed al nostro Governo la promozione di azioni a difesa delle donne e del popolo Iraniano. Non ci può essere pace senza che i diritti individuali della persona siano rispettati: l'indifferenza e l'inerzia equivalgono a complicità con oppressori e violenti", conclude Desirò.