"Il prossimo Giugno, gli elettori piemontesi saranno impegnati in un appuntamento fondamentale per il futuro della Regione e dei singoli Territori: in concomitanza con le Elezioni Europee, circa 800 comuni saranno chiamati alle urne per il rinnovo dei Consigli Comunali e si svolgeranno, contestualmente, le Elezioni Regionali. Italia Liberale e Popolare sarà presente all'interno di un progetto ambizioso, che si prefigge l'obiettivo del rinnovo della classe dirigente locale, a partire dalle competenze e dall'esperienza dei singoli", così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare, preannuncia l'impegno dell'Associazione in Piemonte.

"Insieme a numerosi gruppi civici che operano con impegno sul territorio, presenteremo Sabato 2 Marzo a Venaria l'Associazione Piemonte Civico, che darà vita ad un progetto di ampio respiro, in vista degli appuntamenti elettorali della prossima primavera", aggiunge Desirò. "Ripartire dal territorio, dando spazio alla competenza ed alla voglia di impegno delle persone, che in molti casi si sentono abbandonati e non più rappresentati dall'attuale panorama politico, sarà il focus dal quale partiremo per comporre le proposte locali e regionale. Obiettivi condivisi e proposte concrete per rispondere alle istanze del territorio: una scelta politica che parte dalla comunità per dare voce alla comunità", continua Desirò.

"Sabato mattina, presso il Centro d'Incontro Rigola, a Venaria, insieme agli altri soci fondatori, presenteremo Piemonte Civico, i suoi obiettivi, i programmi ed il percorso che che affronteremo nei prossimi mesi. Un percorso che ci porterà a proporre ai cittadini proposte concrete, in linea con le esigenze del Paese reale, in un momento in cui la politica partitica sembra distratta da dibattiti valoriali distanti dalla quotidianità dei cittadini", conclude Desirò.