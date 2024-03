“I dati Istat sul calo della natalità nella nostra Nazione sono l'effetto del protratto disimpegno da parte della politica su questo fronte. Il governo Meloni dal suo insediamento - nonostante le poche risorse a disposizione - ha dimostrato di mettere il tema tra le priorità della propria agenda politica perché ‘scommettere sulla natalità significa scommettere su noi stessi'. Abbiamo messo in campo una serie di azioni volte a segnare un cambiamento: aumentato l'assegno unico; rafforzato il bonus nidi; introdotto sgravi contributivi per le assunzioni delle madri; previsto misure a favore delle famiglie numerose. Gli effetti di queste politiche non saranno immediati, ne siamo consapevoli, ma da parte del governo Meloni c'è il massimo impegno ad invertire la rotta”.

Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.