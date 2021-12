"Ringrazio il presidente Bonomi per l'invito al confronto che mai come oggi è necessario e a cui non mi sono mai sottratta. Disponibile al confronto in ogni sede e modalità si riterrà opportuna, certa che il dialogo e il confronto - e non l'ideologia - sappiano farci incontrare". Così la viceministra allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, risponde su Twitter al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che le aveva chiesto un incontro dopo aver criticato il decreto sulle delocalizzazioni.