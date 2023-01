"Mai bavagli alla stampa! Intercettazioni sono essenziali per lotta alla criminalità, ma non possono e non devono diventare strumento per estrapolare notizie, prive di rilevanza penale e utili solo al gossip. Sì al diritto di cronaca, ma nel rispetto della privacy dei cittadini!". Così il Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro su Twitter, riportando la sua intervista a 'Il Messaggero'.