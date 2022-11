"Altro che 'pronti': sulla manovra di bilancio, a destra poche idee e confuse. Proposte che appaiono e scompaiono, come flat tax incrementale e condono dei capitali all'estero. Indecisione su dossier cruciali come previdenza e cuneo fiscale. Proposte di tasse ideologiche e controproducenti per Amazon e i negozi della cannabis light. Bandierine senza impatto reale. Sul caro energia continuità con le misure del governo precedente". Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa.