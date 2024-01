Marcello Degni deferito al collegio dei probiviri per la violazione del codice di condotta. A seguito del deferimento, il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti ha disposto la trasmissione immediata degli atti al procuratore generale a cui, recita una nota, "sono rimesse in via esclusiva le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare".