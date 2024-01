Domani il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti si riunirà in videocollegamento per esaminare le affermazioni pubblicate sui social dal consigliere della Corte Marcello Degni. Le polemiche un seguito all'approvazione della Legge di Bilancio, Degni aveva scritto su X menzionando la segretaria dem Elly Schlein: "Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti". Lo riporta l'ANSA.