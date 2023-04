“Come Gruppo parlamentare siamo orgogliosi che nella risoluzione di maggioranza al Def appena depositata alla Camera sono tanti gli impegni che riprendono e vogliono dare attuazione a storiche battaglie di Forza Italia e del Presidente Berlusconi. In particolar modo sui punti che riguardano: l’innalzamento delle pensioni minime, la riduzione del cuneo fiscale, il sostegno alla natalità, alla maternità e alla famiglia, alla scuola e alla formazione, gli incentivi all’occupazione - in particolar modo femminile e giovanile – è innegabile che si tratti di misure che fanno parte del dna del nostro movimento fin dal 1994. Sul taglio del cuneo fiscale e sull’innalzamento delle pensioni minime ci siamo battuti anche nell’ultima Manovra Economica della quale, anche allora, ero Relatore. Molto importante anche il passaggio che impegna a valutare l'opportunità di definire strumenti fiscali e finanziari idonei a favorire politiche e progetti di rigenerazione urbana. Come ho sempre sostenuto la crescita e il ruolo dei Comuni nel processo di ripartenza dell’Italia è e sarà decisivo”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, Capogruppo FI in Commissione Bilancio e vice presidente vicario dell’Anci, relatore durante l’esame del Def 2023 in Aula.