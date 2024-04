“La cosa più interessante delle parole del Ministro Giorgetti è sicuramente quella che riguarda ulteriori tagli alla spesa. Noi siamo per tagliare la spesa improduttiva soprattutto in questo contesto internazionale nel quale l’inflazione erode il potere d’acquisto dei cittadini. Vogliamo investire le risorse per rinnovare il taglio del cuneo fiscale e mettere più soldi nelle buste paga dei lavoratori italiani”. Lo ha detto il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Di Martedì su La7.