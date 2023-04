"Il Def del governo Meloni rilancia i periodi cupi dell'austerity, in cui i servizi pubblici essenziali sono costi da tagliere. E quel che è peggio è che non ha alcuna intenzione di intervenire sulle disuguaglianze e sulla vera emergenza che l'Italia sta vivendo: il crollo di potere d'acquisto dei cittadini. Anzi, mettono nero su bianco che non bisogna aumentare gli stipendi per evitare la rincorsa fra stipendi e inflazione". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"In sostanza, agli italiani si chiede di tirare la cinghia - prosegue il leader di SI - mentre i grandi gruppi imprenditoriali festeggiano aumentando i prezzi dei beni con la speculazione. Stipendi già bassi lasciati in balia del mercato senza regole. Altro che patrioti - conclude Fratoianni - sono sudditi delle lobby e degli speculatori".