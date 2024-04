"Meloni e Giorgetti hanno deciso di non dire come far quadrare i conti nella prossima legge di bilancio. Fino alle #Europee non conosceremo le coperture per cuneo e aliquote Irpef. L’ennesimo primato del Governo: “sorprese” rimandate per i bilanci delle famiglie. Irresponsabili". Lo scrive su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.