“Oggi il “Documento di economia e finanza 2023” è arrivato per il parere in commissione Cultura.

Zero euro per lo sport, zero euro per i valori “educativi, sociali, di benessere psicofisico” che la Costituzione presto richiamerà, zero euro per la riforma su lavoro sportivo.

Otto osservazioni di impegno per il governo del relatore di maggioranza, zero sulle politiche sportive.

Questo governo usa lo sport come bandierina ideologica, poi quando si tratta di parlare di risorse, scompare.

Imbarazzante. Anzi, vergognoso”. Lo dichiara Mauro Berruto, segretario Pd della commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio a proposito del Def 2023.