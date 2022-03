Approvato all'unanimità in Consiglio dei ministri il nuovo decreto per combattere le conseguenze economiche e umanitarie della crisi causate dalla guerra in Ucraina. Tra i provvedimenti contenuti nel nuovo testo figurano anche aiuti per imprese e famiglie, misure per l'accoglienza dei profughi, il taglio di 25 centesimi sulle accise dei carburanti (fino al 30 aprile), possibilità per le imprese di rateizzare le bollette per i consumi e nuovi sostegni a Regioni, enti, associazioni e Terzo settore per l'accoglienza dei profughi ucraini.