"Il Decreto siccità, con le disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, pubblicato in questi giorni in Gazzetta ufficiale, è un risultato straordinario prodotto dal governo. Un risultato che porta la firma di Forza Italia che da anni pone il problema siccità tra le priorità del Paese. In particolare, sono di nostra diretta ispirazione le norme sugli invasi e sugli impianti di desalinizzazione contenuti nel Decreto. Non meno importante la norma che considera edilizia libera "la realizzazione e vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato". Da sottolineare anche la

particolare attenzione che dedica il Decreto all'uso delle acque di depurazione per scopi irrigui. Finalmente, abbiamo lo strumento legislativo che consentirà a tanti agricoltori e allevatori italiani di affrontare il grande tema del cambiamento climatico con delle possibili soluzioni, realizzabili in tempi rapidi in termini di permessi e autorizzazioni". Lo scrive in una nota Raffaele Nevi,

Responsabile nazionale del dipartimento agricoltura di Forza Italia e Vice capogruppo vicario FI alla Camera.