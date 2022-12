"Le folli ingiustizie della destra: si inventa un’emergenza feste contro i giovani, introduce pene da 3 a 6 anni, autorizza intercettazioni per indagini. Poi condona i medici no vax che non hanno rispettato le regole e le leggi". Così il deputato del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sul suo profilo Twitter