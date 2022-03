Del decreto Energia, approvato dal governo lo scorso venerdì, ha parlato in un'intervista rilasciata a la Repubblica Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, affermando che "non sarà l’ultimo per mettere in sicurezza la ripresa economica".

"Ci sono 500 milioni che si sommano alla riduzione delle accise sui carburanti, ai 38,5 milioni aggiuntivi per il Ferrobonus e il Marebonus, cioè agli incentivi per il trasporto ferroviario e marittimo. A questi interventi vanno aggiunti i 20 milioni per il taglio dei pedaggi e gli 80 milioni che avevamo già deciso con il precedente decreto energia - ha spiegato Giovannini. Vorrei anche ricordare che abbiamo deciso di allargare di 1,2 milioni la platea di famiglie più vulnerabili protette dal caro bollette. Si afferma così il principio che non spetta esclusivamente al settore pubblico intervenire per fronteggiare crisi provocate da cause esogene" ha aggiunto.

Infine, sul Pnrr Giovannini specifica: "Se su singoli progetti saranno necessarie più risorse lo si valuterà. D’altra parte, proprio il Next generation EU prevede possibili aggiustamenti nel caso si verifichino condizioni eccezionali. Credo che siamo di fronte a condizioni eccezionali" chiosa.