Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sul copyright e i diritti annessi nel mercato unico digitale, che fa capo alla Direttiva europea di riferimenti. All'interno del testo sono contenute diverse norme, tra le quali quelle inerenti la possibilità per gli editori di recepire un equo compenso per l'utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme digitali, ivi compresi i social network. Gli stessi autori potranno ricevere una quota dei proventi.