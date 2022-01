L'ultimo decreto del Governo sulle misure anti-Covid è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è quindi già in vigore. Al via, quindi, l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 e il divieto dal 15 febbraio di accedere ai luoghi di lavoro senza super green pass in questa fascia d'età. Coloro che non esibiranno il super pass sul proprio luogo di lavoro dovranno pagare tra i 600 e i 1.500 euro di multa. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica invece una sanzione di 100 euro.