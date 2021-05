“Oggi è complicato fare il Sindaco perché le norme non hanno un confine ben delineato che dividono la responsabilità: pensiamo al testo unico sugli Enti Locali, con la possibilità per i Sindaci di firmare le ordinanze, i Tso, i registri per la morfina, cioè le sostanze che vanno tenute negli ospedali. C’è l’abuso d’ufficio e ogni volta che un sindaco firma un atto può commetterlo, e se non lo firma può incappare in una omissione di atto d’ufficio. Noi non vogliamo eliminare l’abuso d’ufficio, noi vorremmo che quel reato avesse un ‘confine’ preciso e non fosse soggetto a interpretazioni di tipo procedurale, in modo che un sindaco sappia con precisione il limite della proprie responsabilità”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ospite di ‘Timeline’.

“Una parte dei fondi legati al Pnrr “saranno gestiti direttamente dai Comuni. Secondo un’indagine della presidenza del Consiglio dei ministri del 2019 e anche secondo un’altra indagine della Corte dei conti i Comuni sono l’investitore pubblico più importante nel nostro Paese in opere pubbliche, con una spesa del 25% delle risorse complessive. Le semplificazioni introdotte con il nuovo decreto sicuramente ci aiuteranno, anche se avevamo chiesto di fare uno sforzo maggiore, non tanto sulle gare di appalto, che erano già oggetto del decreto Semplificazioni, ma sulle autorizzazioni dei lavori e del post gara”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ospite di ‘Timeline’

“Io normalmente non commento le sentenze, soprattutto se non ho le sto le motivazioni. Ma sono convinto che in questo percorso di giustizia Nicki Vendola sarà assolto”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ospite di ‘Timeline’. “Ho conosciuto Vendola come un Presidente di Regione attento al proprio territorio e alla propria comunità. E lo ricordo perché anche io un anno - ha detto ancora Decaro - ho lavorato in Regione Puglia fianco a fianco con il presidente Vendola e ricordo le sue battaglie per abbassare i livelli di diossina e di pm 10 delle aziende pugliesi e in particolare dell’Ilva, con l’introduzione di una norma - per la prima volta da parte di una regione italiana - sulla valutazione del rischio sanitario, che si aggiungeva alla valutazione del rischio ambientale. Per noi quei livelli previsti da una norma nazionale erano troppo alti, e con la valutazione di rischio sanitario si cercava di porre un limite a quelle emissioni. Sono sicuro che Vendola riuscirà a dimostrare la propria innocenza”, ha concluso.