“Con De Mita ci lascia uno dei protagonisti della vita politica italiana degli ultimi decenni. Un leader che dal centro guardava a sinistra, che valorizzava i giovani talenti e credeva nella necessità di modernizzare le istituzioni. Nel 1990, con i vertici della sua corrente, ebbe il coraggio di far dimettere i cinque ministri della Sinistra DC in opposizione alla Legge Mammì, protestando contro un provvedimento che concentrando gli strumenti di comunicazione radiotelevisiva nelle mani di una sola persona poteva rappresentare un pericolo per il Paese. Spesso sui media la sua figura è stata tratteggiata in modo caricaturale ma sono sicuro che la rilettura storica del suo operato gli renderà giustizia e ne evidenzierà i meriti e il valore”.

È quanto dichiara Davide Gariglio, deputato Pd, sulla scomparsa dell’esponente della Democrazia Cristiana.